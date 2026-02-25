Malatya'da depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği Günçalar Pasajı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, Günçalar Pasajı'nın yıkılmasına ilişkin 1 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatları, atılı suçu kabul etmeyerek 80 yaşındaki müvekkilleri S.A'nın beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti S.A'nın beraatine karar verdi.

Dava süreci

Günçalar Pasajı binasının statik müellifi Ü.A, müteahhit M.Ç. ve M.G, belediye personelleri H.H.T. ile E.A'nın vefat etmiş olması nedeniyle duruşmada tek sanık olarak dönemin Fen İşleri Müdürü S.A. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılanmıştı.