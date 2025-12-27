Haberler

Malatya'da DEAŞ operasyonu; 3 tutuklama

Malatya'da DEAŞ operasyonu; 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 3 şüpheli tutuklandı. Ekipler, adreslerinde dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirdi.

MALATYA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Harekete geçen ekipler, adreslerini belirledikleri şüpheliler M.A., O.A.A., ve M.A'yı eş zamanlı baskınla yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.A., O.A.A., ve M.A. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Markete giden anne dönüşte 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı

Markete giden anne dönüşte hayatı boyunca unutamayacağı bir acı yaşadı
Boşanma aşamasındaki eşini eve kadar takip etti, sonrası korkunç

Eve kadar takip etti, saçından tutup sokağa çıkardı! Sonrası korkunç
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Becao'dan şok talep
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı

Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti