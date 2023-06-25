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Malatya'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Suriye uyruklu şüphelinin Cerablus ve El-Bab bölgelerinde patlayıcı eğitimi aldığı tespit edildi.

p>MALATYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın üyesi olduğu ve geçmiş dönemlerde Suriye'nin Cerablus ve El-Bab bölgelerinde patlayıcı eğitimi aldığı tespit edilen Suriye uyruklu bir kişiyi belirledi. Ekiplerin takip ettiği şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında, ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Cerablus Suriye Güncel Haberler

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