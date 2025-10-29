Haberler

Malatya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Malatya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Kale, Hekimhan, Darende ve Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çeşitli gösterilerle Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı.

Malatya'nın Kale, Hekimhan, Darende, Yeşilyurt ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kale Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Kaymakam İsmail Hakkı Batı ve Belediye Başkanı İhsan Özbay, katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının şiirler okundu.

Öğrenciler halk oyunları gösterisi sunarken, daha sonra sinevizyon gösterimi yapıldı.

Hekimhan

Sakarya İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstikal Marşı okundu.

Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını kutladı.

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım da tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Program, şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Darende

Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Şeref Gülyer, konuşmasında, Cumhuriyet'in 102. yılına erişmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Tören, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyelerin verilmesi ve tören yürüyüşü sonrası sona erdi.

Törene, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Gül Yılmaz, Garnizon Komutanı Osman Küçükçayır ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt

Abdülkadir Eriş İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Öğrenciler, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla çeşitli gösteri sundu.

Program daha sonra şiir okunması ve halk oyunları gösteriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.