Çöken duvarın altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Çöken duvarın altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da metruk evin çöken duvarının altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Malatya'da metruk evin çöken duvarının altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'ndeki metruk evin duvarı çöktü.
Bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çöken duvarın altında kalan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralı 1 kişi de 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel