Malatya'da çıkan yangında itfaiye ekipleri güvercinleri kurtardı

Malatya'da Zaviye Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında çıkan yangında itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında çatıda bulunan bir güvercin ve iki yavrusu itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.