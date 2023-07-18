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Malatya'da çıkan yangında itfaiye ekipleri güvercinleri kurtardı

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Malatya'da Zaviye Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında çıkan yangında itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında çatıda bulunan bir güvercin ve iki yavrusu itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Malatya'da yangın çıkan bir binanın çatısındaki güvercinleri itfaiye ekipleri kurtardı.

Zaviye Mahallesi'ndeki Çınarlı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 araç ve 13 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiyeciler, çatıda fark ettiği bir güvercin ve iki yavrusunu kurtardı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

Malatya İtfaiye Güncel Haberler

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