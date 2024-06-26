Malatya'da çıkan anız yangınında 20 dönüm alan etkilendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan anız yangınından yaklaşık 20 dönümlük alan etkilendi.

Serintepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülülen ve 20 dönüm alanın etkilendiği yangında bazı kayısı ağaçları da zarar gördü.