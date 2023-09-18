Malatya'da cezaevi aracıyla otomobil çarpışması: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, cezaevi aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si jandarma personeli, 2'si tutuklu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.