Malatya'da Çatı Göçüğü: Anne ve Kızı Kurtuldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir evin çatısında meydana gelen göçükte, gürültüyü duyarak evden çıkan anne ve kızı son anda kurtuldu. Olayda yaralanan olmadı, inceleme başlatıldı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde tek katlı evin çatısında göçük meydana gelirken, gürültüyü duyan anne ve kızı hızlıca evden çıkarak kurtuldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evin çatısı bilinmeyen nedenle gürültüyle çöktü. Olay sırasında evde bulunan anne ve kızı, gürültüyü fark edip son anda dışarı çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çatı göçüğü altında kalan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Çatının çökme sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
