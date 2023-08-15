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Malatya'da çadıra giren 2 metre uzunluğundaki yılan korkuttu

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir çadıra giren 2 metre uzunluğundaki yılan, çadır sakinlerini korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğaya saldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çadıra giren 2 metre uzunluğundaki yılan korkuttu.

Olay, 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hanardı Sokak içerisinde bulunan bir çadıra giren yılan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çadırda kalan vatandaşların fark ederek büyük panik yaşadığı olayda ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 15 dakika süren bir çalışma sonrası yakaladıkları yılanı doğaya salarken, çadır sakinleri derin bir nefes aldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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