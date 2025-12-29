Malatya'da buzlanma nedeniyle kayan otomobilin başka bir araca çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kar sonrası oluşan buzlanmanın etkisiyle bir otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak devrilmesine neden oldu. Kaza anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kayan bir otomobilin başka bir otomobile çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tecde Mahallesi'nde ara sokakta bulunan dik yoldan aşağı inerken buzlanma nedeniyle kayan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil devrilerek kaydı.
Kaza anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel