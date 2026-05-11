Feride, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Malatya'da Hüseyin K., boşandığı eşi Feride Karakaya'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay, Feride Karakaya'nın çocuklarına bakmadığı iddialarıyla başladı. Karakaya, bir eğitim kurumunda da çalışıyordu.

Malatya'da Hüseyin K.'nin av tüfeği ile vurarak öldürdüğü Feride Karakaya'dan geçen yıl boşandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, Feride Karakaya'nın çocuklarına bakmadığını söylediği belirtildi. Şüphelinin işlemleri sürerken; cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 3 çocuk annesi Feride Karakaya'nın kısa süre önce Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında bir eğitim kurumunda işe başladığı ve sabah işe gitmeye çalıştığı sırada saldırıya uğradığı öğrenildi.

Feride Karakaya'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Pütürge ilçesinde toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Recep BAĞDAT/MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
