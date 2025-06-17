Malatya'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

Malatya'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Kapıkaya Mahallesi'nde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisikletli Mehmet Fatih Özpan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

MALATYA'da otomobilin çarptığı bisikletli Mehmet Fatih Özpan (14) hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kapıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. idaresindeki 33 HY 528 plakalı otomobil seyir halinde iken, bisiklet süren Mehmet Fatih Özpan'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özpan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen Mehmet Fatih Özpan kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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