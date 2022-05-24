Malatya'da bir mahallede KKKA nedeniyle ilaçlama yapıldı - Haberler

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Malatya'da bir mahallede KKKA nedeniyle ilaçlama yapıldı

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'da bir mahallede KKKA nedeniyle ilaçlama yapıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir çobanın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle ölümünün ardından Kurucaova Mahallesi'nde ilaçlama yapıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir çobanın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle ölümünün ardından Kurucaova Mahallesi'nde ilaçlama yapıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, AA muhabirine, Kurucaova Mahallesi'nde KKKA vakasının görüldüğünü ifade ederek, mahalledeki bütün hayvanların ve barınakların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanmasına başlandığını söyledi.

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde dün tedavi altına alınan çoban Eray T. müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir, Kurucaova, Malatya, Kırım, Güncel, Haberler

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