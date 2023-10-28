Malatya'nın Pütürge ilçesinde tartıştığı akrabası tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da bir kişi tartıştığı akrabasını tüfekle vurarak öldürdü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde tartıştığı akrabası tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

C.G. (60) ile akrabası Çetin G. arasında Pazarcık Mahallesi Köribo mevkiinde henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda C.G'nin av tüfeğiyle ateş açtığı Çetin G. öldü.

Zanlı C.G. ise gözaltına alındı.