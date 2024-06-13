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Malatya'da bir fabrikada çalışan 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

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Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 59 işçi tedavi altına alındı ve sağlık durumları iyi.

Malatya'da bir fabrikada çalışan 59 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada çalışan işçiler, yemek yedikten sonra mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şikayetiyle 59 işçi tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mide bulantısı Baş Ağrısı Malatya Sağlık Güncel Haberler

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