Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir evin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir evin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı. Yeni Mahalle'deki Burhan İ'ye ait evin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından söndürülen yangın, hasara yol açtı. Sağlık ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada hafif yaralanan ev sahibi Burhan İ'ye müdahale etti. AA / Yeter Erdine - Güncel Yeşilyurt İtfaiye Malatya Güncel Haberler

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