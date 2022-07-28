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Malatya'da bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

Malatya'da bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

Malatya'da, bir iş yerinin önünde meydana gelen bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'da, bir iş yerinin önünde meydana gelen bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde oturan B.B, yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

B.B'yi bıçaklayan zanlı olay yerinden kaçarken, yaralı, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlı H.G'yi olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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