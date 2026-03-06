Malatya'da bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. M.Y'nin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada bıçakla yaralanan M.Y, R.İ, M.B.İ, A.Y. ve C.K, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş