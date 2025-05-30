Malatya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde B.Ö, A.D, ve S.K. ile S.T, O.T, M.T. ve K.T. arasında yol verme konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.Ö, A.D, S.T. ve O.T. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin S.K, M.T. ve K.T. gözaltına alındı.