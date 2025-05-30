Malatya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde B.Ö, A.D, ve S.K. ile S.T, O.T, M.T. ve K.T. arasında yol verme konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.Ö, A.D, S.T. ve O.T. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin S.K, M.T. ve K.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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