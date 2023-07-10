Malatya'da Beylerderesi Göleti'nde Kız Çocuğunun Cesedi Bulundu
Güncel Haberler
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Beylerderesi Göleti'nde hareketsiz bir kız çocuğunun cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin 15 yaşındaki Leyla Y'ye ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Beylerderesi Göleti'nde kız çocuğunun cesedi bulundu.
Gölette hareketsiz kız çocuğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılan cesedin 15 yaşındaki Leyla Y'ye ait olduğu belirlendi.
Kız çocuğunun cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel