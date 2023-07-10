Malatya'da Beylerderesi Göleti'nde Kız Çocuğunun Cesedi Bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Beylerderesi Göleti'nde hareketsiz bir kız çocuğunun cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan cesedin 15 yaşındaki Leyla Y'ye ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.