Bağ evinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da ahşap bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Malatya'da ahşap bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Aşağıbağlar Mahallesi Taşocağı Caddesi üzerindeki bir bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangına 3 araç ve 9 personelle müdahale etti. Müdahale sırasında bağ evindeki mutfak tüpleri patladı.

Kısa sürede söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi, çevresindeki bazı ağaçlar zarar gördü.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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