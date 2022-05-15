Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

AA - Kadir Aydın - Güncel
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Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Malatya'dan Adıyaman istikametine giden Same Samet Yıldızlar (26) yönetimindeki 32 HP 495 plakalı hafif ticari araç, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sürgü Mahallesi'nde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü ve Muazzez Yıldızlar (54) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Kadir Aydın - Güncel

Doğanşehir, Adıyaman, Tragger, Malatya, Güncel, Haberler

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