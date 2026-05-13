Malatya'da kaçak balık avına yönelik denetimler devam ediyor

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, av yasağı nedeniyle yaptığı denetimlerde toplam 15 bin 100 metre ağı imha etti ve 1300 kilogram balığı canlı olarak suya bıraktı. Ayrıca yasa dışı avcılıkta kullanılan av araçlarına el koyarak, 6 kişiye ceza uygulandı.

Malatya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce av yasağı nedeniyle baraj göllerinde yapılan denetimlerde 15 bin metre ağ sudan çıkartılarak imha edildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce denetimler aralıksız devam ediyor.

Yapılan denetimlerde 8 bin metre hayalet ağ ve 7 bin100 metre sahipsiz ağ olmak üzere toplam 15 bin 100 metre ağ imha edildi.

Ağlara takılan yaklaşık 1300 kilogram sazan, Fırat turnası ve şiraz balığı canlı olarak yeniden suya bırakıldı.

Ayrıca yasa dışı avcılıkta kullanılan 15 muhtelif av aracına el konuldu, 6 kişiye 80 bin 530 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
