Malatya'da ateşli silahla yaralama olayının 2 şüphelisi yakalandı
Malatya'da Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana gelen darp ve silahlı saldırı sonucu T.G. yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelileri olan Ö.F.Y. ve A.İ.'yi gözaltına aldı.
Malatya'da ateşli silahla yaralama olayının 2 şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda darp ve silahlı saldırı sonucu T.G. yaralandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Gözaltına alınan Ö.F.Y. ile A.İ. işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.