Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Malatya'da Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Sivas karayolunda meydana gelen kazada, askeri araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 5'i asker, toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

MALATYA'da, askeri araç ile otomobilin karıştığı kazada 5'i asker 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malatya- Sivas karayolu araçların yoldan kaldırılması ile kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaza, 22.30 sıralarında Malatya-Sivas karayolunun Kendirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 44 JAA 219 plakalı askeri araç ile 58 AAB 674 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada görevden dönen jandarma personelinin bulunduğu araçta 5 asker ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 8 yaralı daha sonra ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malatya-Sivas karayolu araçların yoldan kaldırılması ile kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerim, görevden dönen jandarma aracı ile bir sivil aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 5'i jandarma personeli olmak üzere 8 kişi yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere ulaştırılmış tedavilerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Malatya Sivas Kaza

Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi

Nasrallah gömülmeden Hizbullah'ta yeni lider belli oldu

 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı

İsrail, İran'ın kendisi için kurduğu birimi bile ele geçirmiş

 Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var

Kabine, uzun bir aranın ardından toplanıyor! İşte masadaki en önemli konu başlığı
Mansur Yavaş: Partim isterse aday olacağız

Mansur Yavaş'tan adaylıkla ilgili çarpıcı çıkış! İlk defa bu kadar net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kim elendi? 29 Eylül Pazar eleme gecesinde elenen isim kim oldu? 1978 yapımı 'Neşeli Günler' adlı filmle ilgili hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! 'Sırım gibi ne anlama gelir?' Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru! ANTALYASPOR- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Fenerbahçe maç özeti! 30 Eylül Bursa Hava durumu | Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bursa'da hava nasıl olacak? 30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak? 30 Eylül İzmir Hava durumu | İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İzmir'de hava nasıl olacak? 30 Eylül Hava durumu | İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İstanbul'da hava nasıl olacak? Trabzonspor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig 7. Hafta Trabzonspor- Konyaspor maç özeti! Bein Sports CANLI izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });