Malatya'da aranan 106 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışma yapıldı.

Asayiş ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde, 11 tabanca, 2 kurusıkı, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ile 111, 91 gram narkotik madde ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hüküm verilen 106 şüpheli yakalandı. İki zanlı ise otodan hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.