Üye Girişi
Haberler

Malatya'da araç devrildi, 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Yaygın Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, 20.30 sıralarında Yaygın Mahallesi'nde meydana geldi. Pütürge istikametine seyir halinde olan İ.Ö. (43) idaresindeki 44 FF 331 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte A.Ö. (42), G.Ö. (14), E.Ö. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title