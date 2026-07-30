Malatya'da altyapı çalışmasında göçük: 2 ölü

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçilerden Enis Bayram (29) ve Süleyman Kaya (34) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden konut inşaatının altyapı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede, toprak altında kalan işçiler Enis Bayram ve Süleyman Kaya'ya ulaştı. İşçilerin hayatını kaybettiği saptandı. Yapılan çalışmayla Bayram ve Kaya'nın cansız bedenleri, göçük altından çıkarıldı. Bu sırada işçilerin mesai arkadaşları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı