Malatya'da altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi - Haberler

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Malatya'da altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da altyapı çalışmasında doğal gaz borusu delindi

Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.

MALATYA (AA) - Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.

Yeni Hamam Mahallesi'nde Battalgazi Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle çalıştıkları sırada doğal gaz borusu delindi.

Borudan gaz sızmaya başlayınca yetkililere bilgi verildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alarak gaz sızıntısı olan sokağı yaya trafiğine kapadı.

Ekipler, vanayı kapatarak gaz akışını kesti ve çalışma başlattı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Doğalgaz, Malatya, Hamam, Güncel, Haberler

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