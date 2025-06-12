Malatya'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde akraba olan kişiler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Malatya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Pütürge ilçesine bağlı Taraksu Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen Bülent F., N.F. ile Ş.F. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Bülent F. ile N.F'nin yaralandığı olay nedeniyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bülent F. kurtarılamadı, N.F. ise buradaki ilk müdahalenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Ekipler, kaçan Ş.F'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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