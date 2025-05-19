Malatya'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Malatya'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Selçuk U, Mesut U. ile Abuzer U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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