Malatya'da 'Akçadağ Motofest' düzenlenecek

Malatya'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut GYO'nun destekleriyle düzenlenen "Akçadağ Motofest" 26-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Sultansuyu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, motosikletseverleri ağırlayacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Malatya'da ilk kez böyle bir etkinlik düzenleneceğini belirten Ulutaş, şöyle konuştu:

"Biz her zaman festivallere ve sosyal donatılara hazır olduğumuzu söyledik. İnşallah 26-28 Haziran tarihlerinde ilçemizdeki TİGEM bölgesinde iki gün kamp yapılacak ve 3 gün boyunca festivalimiz devam edecektir. Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından katılımlar sağlanacak. Bu konuda Murat Kurum Bakanımızla da istişare ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi festivalimizde de yanımızda oldu ve festivalimizin sponsoru olarak Emlak Konut GYO üstlendi. Böylece belediyemizin bütçesini etkilemeyecek şekilde festivalimizi gerçekleştireceğiz. Cuma ve cumartesi günleri konserlerimiz olacak, satış mağazalarımız açılacak ve yöresel ürünlerimizin satışları yapılacaktır."

Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı Leyla Üzen ise organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Tüm kadın kulüplerine ve diğer tüm kulüplere elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

Festivalde motosiklet gösterileri, konser, kamp etkinlikleri ve yöresel ürün stantları yer alacak.