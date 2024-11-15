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Malatya'da Ağır Hasarlı Bina Yıkıldı

Malatya'da Ağır Hasarlı Bina Yıkıldı
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Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya'daki ağır hasarlı bir bina, iş makineleriyle zayıflatıldıktan sonra tazyikli su sıkılmasıyla aniden yıkıldı. Kentte ağır hasarlı binaların yüzde 95'i yıkılmış durumda.

MALATYA'da, ağır hasarlı olan bina, iş makineleri ile kolonları zayıflatılırken, toz olmaması için tazyikli su sıkıldığı sırada yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma yol açtığı Malatya'da, Niyazi Mısri Mahallesi'nde ağır hasarlı 3 katlı binanın yıkılması kararlaştırıldı. Ekiplerin iş makineleri ile kolonlarını zayıflattığı bina, daha sonra görevlilerin toz olmaması için tazyikli su sıktığı sırada aniden yıkıldı. Yıkım anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kentte ağır hasarlı binaların yüzde 95'inin yıkımının tamamlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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