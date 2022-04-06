Malatya'da ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Malatya'da ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağaca çarpan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

AKÇADAĞ, MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde ağaca çarpan traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Tahir İspir'in (72), kullandığı 66 HF 621 plakalı traktör, Kömekavak Mahallesi'nde, yoldan çıkarak girdiği kayısı bahçesinde ağaca çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, İspir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Traktör, Akçadağ, Malatya, Güncel, Haberler

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