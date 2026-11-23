Malatya'da 9 milyon kayısı ağacının sonbahar renkleri dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Malatya'da sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kahverengi tonlara bürünen kayısı bahçeleri dronla görüntülendi. Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki ağaçların yaprakları göl ve gökyüzünün mavisiyle aynı karede yer aldı.
DÜNYA kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da sonbaharla birlikte kayısı bahçelerinde oluşan manzara dron ile görüntülendi.
Kayısı ağaçları, sonbahar mevsimiyle birlikte sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte, Karakaya Baraj Gölü kıyısında ağaçların yaprakları, gölün ve gökyüzünün mavisiyle aynı kareye girdi. Kentin birçok noktasında evlerin arasından yamaçlara kadar uzanan bahçelerde, yer yer yeşilini koruyan kayısı ağaçları aynı zamanda yaprak dökmeye başladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı