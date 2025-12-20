Haberler

Malatya'da 76 litre etil alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen operasyon sonucu, sahte alkol üreten kişilerin ikametinde 76 litre etil alkol yakalandı. Gözaltına alınan M.K'ye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı. Vali, vatandaş sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Malatya'da 76 litre etil alkol yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretenlere yönelik operasyon düzenledi.

M.K'nin ikametinde arama yapan ekipler, 76 litre sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K'ye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan Vali Seddar Yavuz, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını tehdit eden her türlü unsurla mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
title