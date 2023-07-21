Buhara Bulvarı Turgut Temelli Caddesi'nde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında K.S., S.B.E., S.D., E.D., Ö.D. ve N.E. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Malatya'da 6 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Buhara Bulvarı Turgut Temelli Caddesi'nde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, sürücülerden K.S. (36) ve S.B.E. (39) ile araçlardaki S.D. (17), E.D. (14), Ö.D. (9) ve N.E. (72) yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.