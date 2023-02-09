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Malatya'da, 5 Yaşındaki Furkan ve 11 Yaşındaki Doğukan Kardeşler Enkazdan Kurtarıldı

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Malatya’da, beş yaşındaki Furkan ve 11 yaşındaki Doğukan kardeşler; depremde yıkılan Özpolatlar Apartmanı’nın enkazından kurtarıldı.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: FATİH NAZIM EFE

Malatya'da, beş yaşındaki Furkan ve 11 yaşındaki Doğukan kardeşler; depremde yıkılan Özpolatlar Apartmanı'nın enkazından kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zaviye Mahallesi'ndeki Tevfik Temelli Caddesi üzerinde bulunan Özpolatlar Apartmanı depremde yıkıldı. Altı kişilik bir aile enkaz altında kaldı. İki kardeş, 5 yaşındaki Furkan ve 11 yaşındaki Doğukan bugün enkazdan kurtarıldı. Kardeşlerin babaanneleri de salı günü, sağ olarak enkazdan çıkarılmıştı. Kardeşlerin anneleri, babaları ve halalarının ise hala enkaz altında oldukları öğrenildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Doğukan Malatya Güncel Haberler

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