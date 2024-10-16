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Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem ve 77 Artçı Sarsıntı

Malatya'da 5.9 Büyüklüğünde Deprem ve 77 Artçı Sarsıntı
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Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede 77 artçı sarsıntı gerçekleşti. Deprem sırasında bir kadının yaralandığı bildirildi.

77 ARTÇI SARSINTI OLDU

Malatya'da 5.9 büyüklüğündeki depremin olduğu saat 10.46'dan 13.44'e kadar, bölgede büyüklükleri, 0.7 ile 3 arasında değişen 77 artçı sarsıntı oldu.

Malatya'nın Kale ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremde Şeyhçoban Mahallesi'nde Ali Kılıç'a ait tek katlı müstakil evin yan tarafına yapılan ek balkonda çökme oldu. Çökme sırasında balkonun yakınlarındaki hamile olduğu öğrenilen Hatice Kılıç (34) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hatice Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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