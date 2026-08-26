Bayrampaşa'da Polise Saldırı: 2 Polis Yaralı, 4 Şüpheli Tutuklandı

BAYRAMPAŞA'da M.Y.'nin (24) sokakta Z.T.'yi (19) darbettiğini gören polis memurları O.K. ve M.A.K., olaya müdahale etti. Şüphelinin yakınlarının da dahil olduğu arbedede 2 polis memuru yaralandı. Polis memurları hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 19 Ağustos günü saat 23.45 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eti Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.K. ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.A.K., caddede yürüdükleri sırada M.Y.'nin, Z.T.'yi darbettiğini gördü. İki polis memuru, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

TELEFONLA YAKINLARINI ÇAĞIRDI

İddiaya göre M.Y., telefonla abisi M.Y. (30) ile kardeşi M.D.Y.'yi (17) çağırdı. Olay yerine gelen şüphelilerin polis memurlarına saldırması üzerine arbede çıktı. Arbede sırasında polis memuru O.K. bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, M.A.K. da darbedilerek başından yaralandı. Yaralı polis memurları, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Şüpheliler, olay yerine geldikleri 27 BBJ 719 plakalı araçla kaçtı. Şüphelilerin İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine operasyon düzenlendi. İş yerinin arka kısmından kaçmaya çalışan şüpheliler, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Şüpheliler, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. İş yerinde ve şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Araçta ayrıca O.K.'ye ait, içerisinde polis kimlik kartının da bulunduğu cüzdan bulundu. Z.T.'nin evinde yapılan aramada ise babası B.T.'ye ait ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan M.Y., M.Y., M.D.Y. ve Z.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı