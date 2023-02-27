Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki çalışmalara ara verildi Güncel Haberler Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına çökme riskine karşı ara verildi. Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarına çökme riskine karşı ara verildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Malatya'da, bugün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Çöşnük Mahallesi'ndeki Buhara Apartmanı'nın enkazında 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları, çökme riskine karşı durduruldu. Arama kurtarma çalışmalarının binayı güçlendirme çalışmalarının ardından devam edeceği öğrenildi. Öte yandan, aynı bölgede yıkılan Çeçen Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları ise tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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