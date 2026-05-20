Malatya’da 5.6 Büyüklüğünde Deprem: Yetkililerden Geçmiş Olsun Mesajları

CEVDET YILMAZ: RABB'İM, MİLLETİMİZİ HER TÜRLÜ AFETTEN MUHAFAZA EYLESİN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 5.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya Battalgazi'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hissedildiği andan itibaren AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: RESMİ AÇIKLAMALARI VE TEYİTLİ BİLGİLERİ TAKİP EDİLMELİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çok şükür an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini; doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabbim, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."

BAKAN ÇİFTÇİ: EKİPLERİMİZ ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'ya ve depremi hisseden vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

BAKAN URALOĞLU: KARA YOLLARI VE HABERLEŞME ALTYAPISINDA OLUMSUZLUK YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da sanal medya hesabından, "Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre kara yollarımızda ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm güzergahlarda inceleme ve takip çalışmalarımız ilgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde titizlikle sürdürülmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı