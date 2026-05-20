Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,03 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin