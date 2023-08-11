Malatya'da 5,3 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Sokakta Gecelemeye Başladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte evlerine girmeye korkan vatandaşlar, park ve sokaklarda endişeli bir şekilde bekliyor.