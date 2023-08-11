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Malatya'da 5,3 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Sokakta Gecelemeye Başladı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği kentte evlerine girmeye korkan vatandaşlar, park ve sokaklarda endişeli bir şekilde bekliyor.

Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, 20.48'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü.

Artçı sarsıntıların sürdüğü kentte evlerine girmeye korkan çok sayıda vatandaşın park ve sokaklardaki endişeli bekleyişi sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yeşilyurt Malatya AFAD Güncel Haberler

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