Malatya'da 433 Gr Uyuşturucu Ele Geçirildi
Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda 433 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Vali Seddar Yavuz, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.
Malatya'da 433 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 433 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 1 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.