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Malatya'da 389 bin lira dolandırıcılık iddiasıyla 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı

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Malatya'da kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan şüphelilerin bir kişiyi 389 bin lira dolandırdığı öne sürüldü. Paranın İstanbul'da kuyumcuya gönderildiğini belirleyen ekipler, altın alırken yakaladığı 2 şüpheliden birini tutukladı, diğerini adli kontrolle serbest bıraktı.

Malatya'da kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Basşavcılığı koordinesinde, bir kişinin kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan şüpheliler tarafından 389 bin lira dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Mağdurun banka hesabını takibe alan ekipler, paranın İstanbul'daki bir kuyumcuya gönderildiğini belirledi.

Ekipler, şüpheliler Ö.Y. ve K.K'yi İstanbul'da kuyumcuda altın aldıkları sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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