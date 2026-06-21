Haberler

Malatya'da "365 Gün Aile Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı

Malatya'da '365 Gün Aile Projesi' değerlendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı desteğiyle DEHADER tarafından yürütülen '365 Gün Aile Projesi'nin kapanış ve değerlendirme toplantısı Malatya'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında depremden etkilenen ailelere yönelik psikososyal destek, eğitim ve sosyal faaliyetler düzenlendi.

Malatya'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği ve Değerli Hayatlar Eğitim Derneği (DEHADER) tarafından yürütülen "365 Gün Aile Projesi"nin kapanış ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen projeyle, depremden etkilenen ailelerin psikososyal dayanıklılığının artırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın desteklenmesi amacıyla bir yıl boyunca çeşitli eğitim, rehberlik ile sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Gedik Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan DEHADER Yönetim Kurulu Başkanı Mine Yeter, projenin aileyi güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı artıran önemli bir sosyal sorumluluk modeli olduğunu belirtti.

Vali Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mesut Aşık ile Proje Koordinatörü Fatih Kaya da projenin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Bilal Çakır, aile mentörleri, rehber öğretmenler ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlı yakalandı

İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlı paralarla yakalandı
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kına gecesini pompalı tüfekle taradı! 14 yaşındaki çocuk öldü
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Boşanıp döndüğü evde babası tarafından hunharca katledildi
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...

Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu

Karnında bebeğiyle hayatının en büyük acısını yaşadı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı

İran'dan 6 hafta sonra bir ilk
Curaçao'dan tarihi puan! 15 kurtarış yaparak ülkesine bir ilki yaşattı

Sizler uyurken tam 15 kurtarış yaptı, ülkesine ilk kez puan kazandırdı