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Malatya'da 36 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı

Malatya'da yapılan bir araç aramasında, 36 şişe kaçak içki bulundu ve 1 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi. Zanlı hakkında kaçak içki ticareti suçlamasıyla işlem yapıldı.