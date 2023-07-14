Malatya'da 34 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Malatya'da 34 suç kaydı bulunan ve yağma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Malatya'da 34 suç kaydı olan ve yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekipleri yürüttükleri çalışmalarda hakkında 34 ayrı suç kaydı olan ve yağma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.